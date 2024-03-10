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Василий Ливанов резко раскритиковал покинувших Россию Хаматову и Смольянинова

Актер Василий Ливанов назвал ничтожествами Хаматову и Смольянинова

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Актер Василий Ливанов в интервью aif.ru сравнил с ничтожествами актеров Чулпан Хаматову и Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов).

«Ничтожная личность эта Хаматова! Как и Смольянинов. Ничтожества оба! Она рассказывала, что ей стыдно, что она из России. Так вот, ее поведение — бред сумасшедшего. Это все бред, понимаете? Просто настоящий бред, за гранью понимания, нечто абсолютно ненормальное и противоестественное», — возмутился Ливанов.

Артист убежден, что нельзя «отменить» свою Родину, своих предков, своих родителей, которые живут на родной земле. Ливанов сравнил жизнь за рубежом с жизнью цветка без корней. По мнению артиста, Чулпан Хаматова не может состояться как актриса в Латвии, так как она утратила свой профессионализм. Ливанов убежден, что актер может быть востребован в любой стране, если у него есть талант.

«Так бывает, когда не об искусстве думаешь, а ерундой всякой занимаешься и энергию не туда тратишь», — резюмировал актер.

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