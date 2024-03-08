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Чулпан Хаматова раскритиковала Богомолова: «Неумный»

Актриса Хаматова назвала Богомолова неэмпатичным режиссером

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SPEKTR PRESS/YouTube

Актриса Чулпан Хаматова раскритиковала режиссера Константина Богомолова в новом интервью. Беседу с артисткой опубликовала журналистка Елизавета Осетинская (признана в РФ иностранным агентом).

«Для кого-то Константин Богомолов является хорошим режиссером. Для меня это невозможно, если режиссер неумный и неэмпатичный…» — сказала она.

При этом Хаматова признала, что искусство воспринимается зрителями субъективно, а ей самой нравились капустники Богомолова.

«Вот человек «с холодным носом» выбрал себе путь комфорта. Хотела бы я работать с ним как актриса? Нет», — поделилась размышлениями 48-летняя звезда.

Хаматова признает, что Богомолов также вряд ли стал бы с ней работать, потому что она «токсичная».

Также Хаматова призналась, что была готова к худшему, когда решила уехать из России в Латвию.

«Если ты хочешь, чтобы у твоих детей был кусок хлеба и какая-то одежда, то значит ты будешь работать таксистом, курьером, преподавать частные уроки по актерскому мастерству — кем угодно...» — заявила актриса.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что скоро в России станет гораздо меньше звезд.

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