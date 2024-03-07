В Госдуме оценили, могут ли Пугачеву признать иноагентом

Певицу Аллу Пугачеву смогут внести в реестр иностранных агентов только в том случае, если она занимается политической деятельностью и получает финансирование из-за рубежа. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

При этом он уточнил, что точных сведений о том, что певица получает иностранное финансирование, нет.

«Что касается концертов за рубежом, то работу по прямой специальности иностранным финансированием считать нельзя», — уточнил он.

Помимо этого, артистка не ведет активную политическую деятельность. В связи с этим пока нет основания для включения Пугачевой в реестр иноагентов, уточнил политик.

7 марта активисты «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать Пугачеву иноагентом. Общественники заявили, что артистка не раз высказывала антироссийскую позицию и уехала из страны после начала СВО. Она также поддерживает своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом.