Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили, могут ли Пугачеву признать иноагентом

Депутат Вассерман: Пугачеву пока не могут признать иноагентом

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певицу Аллу Пугачеву смогут внести в реестр иностранных агентов только в том случае, если она занимается политической деятельностью и получает финансирование из-за рубежа. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

При этом он уточнил, что точных сведений о том, что певица получает иностранное финансирование, нет.

«Что касается концертов за рубежом, то работу по прямой специальности иностранным финансированием считать нельзя», — уточнил он.

Помимо этого, артистка не ведет активную политическую деятельность. В связи с этим пока нет основания для включения Пугачевой в реестр иноагентов, уточнил политик.

7 марта активисты «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать Пугачеву иноагентом. Общественники заявили, что артистка не раз высказывала антироссийскую позицию и уехала из страны после начала СВО. Она также поддерживает своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами