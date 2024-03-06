Комедия «Холоп» получит третий фильм

Компания «Централ Партнершип» объявила о создании третьей части комедии «Холоп». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Премьера триквела запланирована на 23 января 2025 года. Другие детали предстоящего фильма пока не сообщаются.

12 февраля стало известно, что вторая часть «Холопа» собрала 3,85 млрд рублей за все время проката. Лента режиссера Клима Шипенко стала одним из самых кассовых релизов в этом году. Фильм вышел 1 января 2024 года. Съемки сиквела завершились летом 2023 года в Петербурге.

Сыгравший главную роль в картине актер Милош Бикович признавался в январе, что считает «Холопа» лентой про спасение души. Он уверен, что в истории фильма каждый зритель может найти «что-то для себя». Актер также подчеркнул, что проект стал очень дорогим для его сердца.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка».

Ранее сообщалось, что Орейро приедет в Россию для съемок в фильме «Письмо Деду Морозу».

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