Орбакайте исполнила песню матери на концерте

Певица Кристина Орбакайте выступила с концертом в баре Petter в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, мероприятие началось с задержкой на 40 минут, а само выступление Орбакайте длилось около часа. Всего в баре находились примерно 70 человек, которые выкупили билет по средней цене в 15 тыс. рублей. Под конец мероприятия Орбакайте исполнила шлягер своей матери, певицы Аллы Пугачевой «Позови меня с собой».

Shot отмечает, что после концерта Орбакайте отказалась разговаривать с журналистами: она покинула здание через черный ход.

5 марта стало известно, что Кристина Орбакайте выступит в Кремле на концерте «Будьте счастливы всегда!».

Накануне Орбакайте заявила, что живет в России и никуда не уезжала. Она также опровергла информацию об отмене всех концертов и заявила, что у нее «всегда все состоится».

29 февраля сообщалось, что певица готова выступить госпиталях, в которых лечатся участники СВО. По данным источника издания «Абзац», представитель Орбакайте уже вел переговоры с российскими силовыми структурами — певица хотела передать военным билеты на свой концерт в Санкт-Петербурге.

Ранее продюсер объяснил, почему Пугачева танцевала под украинскую песню.