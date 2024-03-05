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Лера Кудрявцева пожаловалась на деградацию во время больничного

Телеведущая Кудрявцева рассказала, что уже несколько дней смотрит мукбанг-ролики

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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в Telegram-канале, что начала «деградировать» на больничном.

Кудрявцева рассказала, что уже несколько дней подряд смотрит ролики в жанре мукбанг. Эти видео представляют собой трансляции поедания большого количества еды. Во время своей трапезы блогеры также общаются со зрителями. Этот жанр зародился в Южной Корее и распространился во всем мире. В России одной из самых известных мукбанг-блогерш является Инна Судакова.

«Мукбанг из Южной Кореи добрался и до России. Это писец, товарищи. На кровати разложены книги, можно посмотреть фильмы. Но! Я уже пару дней смотрю, как люди жрут! Еще неделя на больничном, и я начну мычать, прости Господи…» — заявила Кудрявцева.

В феврале Кудрявцева рассказала, что получила серьезную травму колена. Как оказалась, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Кудрявцева призналась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль.

Ранее Кудрявцева рассказала о проблеме после операции.

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