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Николай Басков заявил о теплых чувствах к женщине на телешоу

Певец Николай Басков пошутил, что уже шесть сезонов ухаживает за судьей телешоу

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Кадр из шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Певец и ведущий шоу «Ну-ка все вместе» Николай Басков в прямом эфире признался в теплых чувствах к одной из судей сотни, хормейстеру фолк-хора Марине Фирсовой.

«А я работал. Ты сегодня красивая. Такая у тебя судьба — ждать меня с работы. Это моя зазноба, я за ней ухаживаю шестой сезон», — отметил Басков.

Музыкант решил обратиться к женщине за комментарием в адрес выступления ветеранского народного хора «Боевые подруги», которому удалось набрать 82 балла из 100. Фирсова же обратила внимание на то, что усилия Баскова пока не увенчались успехом, и посоветовала артисту обратиться к двум вокалистам, которые выступали с женским хором.

«Мужчины, научите парня, как надо ухаживать. Из Волгограда казаки, между прочим. Научат тебя», — улыбнулась женщина.

До этого сообщалось, что Басков и Киркоров на шоу «Конфетка» исполнили дуэтом песню конкурсанта Виталия Волкова. Музыканты также появились на сцене в одинаковых пестрых пиджаках. Композиция не победила в шоу, но артисты в эфире договорились, что сами подарят автору 300 тыс. рублей.

Ранее продюсер Пригожин признался, что не будет слушать песню и альбом Пугачевой.

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