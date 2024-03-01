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Ирина Безрукова перевоплотилась в slavic girl

Актриса Безрукова присоединилась к моде на славянский шик

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Евгения Лунина

Актриса Ирина Безрукова присоединилась к мировой моде на славянский шик в новой фотосессии в белом пальто и с шалью. Фото и беседу с артисткой публикует портал «Страсти».

Перевоплотиться в slavic girl («славянская девушка» — англ.) Безруковой было легко, потому что она помнит наряды, ассоциирующиеся с 1990-ми, хотя и не романтизирует это время. Также она считает, что славянские девушки — это вовсе не объемные шубы и шапки и яркий макияж.

«Выросло поколение, которое родилось не в 90-х, а позже и не застало всю эту криминальную историю, которую сейчас зачем-то повсеместно романтизируют в кино. Поэтому, мне кажется, им интересно в это играть. Для них это новый взгляд на винтаж. Я же все это видела, жила в то время, поэтому возвращаться мне совершенно неинтересно», — сказала она.

По словам Безруковой, у нее получилась более деликатная версия модного тренда.

Она также объяснила популярность хита Кати Лель «Мой мармеладный», благодаря которому девушки по всему миру стали одеваться «по-русски».

«Выбор пал на «Мой мармеладный», вероятно потому что у нее приятная мелодика и ее несложно запомнить и повторить даже не зная русский язык. К тому же там в припеве есть фраза «джага-джага» и другие музыкальные «хуки», которые иностранцы легко могут пропеть не вникая в суть», — поделилась она.

В конце 2023 года песня «Мой мармеладный», записанная в 2004 году, стала вирусной в социальной сети TikTok и приобрела мировую известность. Обычные пользователи и популярные блогеры надевали меховые шапки и шубы, чтобы изобразить «славянский шик», и подпевали звезде.

После этого гонорары певицы выросли в четыре раза.

Ранее стало известно, что Ваня Дмитриенко и Катя Лель споют с участниками «Новой Фабрики звезд».

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