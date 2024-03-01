Коты станут ведущими новостей в России

Телеканал 2х2 и тикток-хаус FrrFrrHouse запустили «Новости из коробки» с ведущими-котами. Об этом авторы сообщили «Газете.Ru».

Авторы проекта называют свое шоу первым проектом о кошках с котами-ведущими.

«Шоу будет состоять из нескольких блоков: ведущий Сэм расскажет обо всех стоящих внимания новостях, специальный корреспондент Элеонора Кошкина сделает репортаж с места кошачьих событий, гламурная ведущая Миса познакомит зрителей с новостями шоу-бизнеса, а мемолог Брюс отберет лучшие мемы из интернета, чтобы показать их аудитории 2х2», — говорится в пресс-релизе шоу.

Каждый выпуск будет длиться полторы минуты.

Тикток-хаус FrrFrrHouse не только стал домом для кошек-инфлюэнсеров, ролики с которыми авторы выкладывают в соцсети, но и помогает пристраивать бездомных животных.

Первый выпуск «Новостей из коробки» 2х2 покажет 4 марта.

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