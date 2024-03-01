Митя Фомин рассказал о буллинге в школьные годы

Певец Митя Фомин признался, что в школьные годы ему пришлось столкнуться с буллингом со стороны одноклассников. Об этом сообщает Сиб.фм.

По его словам, он смог справиться с этой проблемой только после того, как переехал и сменил школу. Певец признался, что после перехода в новое учебное учреждение ему дали прозвище, однако, не стал раскрывать, какое именно.

Фомин также поделился воспоминаниями о 80-х годах, когда в России активно формировались уличные группировки. В ходе интервью он сообщил, что не спешил смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», затрагивающий эту тему. Исполнитель отметил, что его друзья, которые были знакомы с событиями того времени, сочли сериал слишком жестоким и не совсем соответствующим реальности.

26 февраля Митя Фомин сообщил, что сломал палец на съемках экстремального реалити-шоу «Выжить в Самарканде» во время одного из испытаний. По словам артиста, на состязании он разбил огромным шаром кирпичную стену, а затем, чтобы ускорить выигрыш, приложил руку к ограждению. Он отметил, что делал это в «аффекте и экстазе». Певец предположил, что в этот момент кирпич ударился о его руку.

Ранее Митя Фомин рассказал, какие пары в шоу-бизнесе считает крепкими.