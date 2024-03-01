Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Я не считаю, что я без нее»: дочь Юлии Началовой о жизни без мамы

Дочь певицы Началовой Вера рассказала о пятилетии жизни без мамы

close
100%
Первый канал

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина приняла участие в съемках передачи Первого канала «Эсклюзив». Она рассказала о пятилетии жизни без мамы.

По словам девушки, потерявшей мать в 12 лет, она не считает, что люди пропадают навсегда.

«Это моя мама. Я не считаю, что я без нее. У меня груда воспоминаний. Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь — это очень тяготит, но мама незримо присутствует в моей жизни», — сказала она.

Алдонина отметила, что вспоминает совместную с мамой жизнь по видео и фото.

«Мне многие говорят, что голос похож, внешне чем-то похожа. В этом и есть, как мне кажется, физическое продолжение человека» — говорит 17-летняя Вера.

Передача о Вере, которая решила, как и мама, стать звездой, выйдет в эфир 2 марта.

Юлии Началовой не стало в марте 2019 года.

Накануне Вера приехала на день рождения к отцу футболисту Евгению Алдонину. Вера Алдонина встретилась на семейном празднике с мачехой и единокровными братом и сестрой.

Ранее были закрыты все дела против блогерши Лерчек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами