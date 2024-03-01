«Я не считаю, что я без нее»: дочь Юлии Началовой о жизни без мамы

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина приняла участие в съемках передачи Первого канала «Эсклюзив». Она рассказала о пятилетии жизни без мамы.

По словам девушки, потерявшей мать в 12 лет, она не считает, что люди пропадают навсегда.

«Это моя мама. Я не считаю, что я без нее. У меня груда воспоминаний. Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь — это очень тяготит, но мама незримо присутствует в моей жизни», — сказала она.

Алдонина отметила, что вспоминает совместную с мамой жизнь по видео и фото.

«Мне многие говорят, что голос похож, внешне чем-то похожа. В этом и есть, как мне кажется, физическое продолжение человека» — говорит 17-летняя Вера.

Передача о Вере, которая решила, как и мама, стать звездой, выйдет в эфир 2 марта.

Юлии Началовой не стало в марте 2019 года.

Накануне Вера приехала на день рождения к отцу футболисту Евгению Алдонину. Вера Алдонина встретилась на семейном празднике с мачехой и единокровными братом и сестрой.

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