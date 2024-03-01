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Харламов назвал своего конкурента в юморе: «Может, когда-то появится»

Комик Гарик Харламов считает Азамата Мусагалиева своим конкурентом в юморе

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ОХ/YouTube

Юморист Гарик Харламов признался в беседе с aif.ru, что у него есть один конкурент в юморе — его коллега по шоу «Кстати» Азамат Мусагалиев.

«Ну, может, когда-то появится какой-нибудь очередной «Бульдог». По большей части все происходит потому, что мне лень. Так вышло — лень вынесла меня на пьедестал». — в то же время заявил комик.

Харламов добавил, что сейчас в России много хороших юмористов. Он вспомнил о Денисе Дорохове, которого назвал прекрасным, а также об Иване Абрамове, отметив его замечательные данные как пародиста и музыканта.

При этом, подчеркнул шоумен, его сложно рассмешить. Он считает, что его восприятие юмора деформировано профессией. Однако, уточнил Харламов, ему нравится альтернативный юмор — «Мойти Пайтон», Аркадий Аверченко, Даниил Хармс.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

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