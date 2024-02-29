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Тесть Канье Уэста хочет поговорить с рэпером о «голых» нарядах дочери

Тесть Канье Уэста Элия заявил, что рэпер превращает его дочь в трофейную пони

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Отец Бьянки Цензори Элия «Лео» Цензори хочет встретиться с Канье Уэстом, опасаясь, что рэпер отталкивает его дочь от семьи и превращает ее в «дешевый рыночный товар». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

«Ему хочется спросить Канье, что бы тот сделал, если бы его дочерей, Норт или Чикаго, замечали на публике полуобнаженными, а их мужья это поощряли» — заявили источники.

Они добавили, что семья Цензори «страдает» от того, что их дочь выставляют напоказ, как «трофейную пони». Отец жены рэпера заявляет, что ни один мужчина, который по-настоящему любит свою женщину, не будет поощрять подобное поведение. Он заявил, что Уэст не любит, а контролирует Цензори.

Отец Бьянки Цензори был пожизненно осужден в 1990 году. До этого его привлекали к ответственности за ввоз и хранение наркотиков, а также ношение при себе заряженного оружия.

В СМИ регулярно появляются снимки Канье и Бьянки, сделанные папарацци: на них пара запечатлена в прозрачных нарядах на улицах городов. В конце февраля на Бьянку Цензори во второй раз завели дело. В Париже модель надела черные прозрачные колготки, укороченную шубу и туфли на каблуках. Также она отказалась от нижнего белья.

Ранее сообщалось, что Джордж Клуни и Брэд Питт объединятся ради съемок в новом фильме.

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