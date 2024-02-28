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Дочь Дрю Бэрримор упрекнула актрису за съемку для Playboy

Актриса Дрю Бэрримор заявила, что дочь упрекнула ее за откровенные съемки

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Elen Von Unwerth/ZUMApress.com/Global Look Press

Актриса Дрю Бэрримор заявила, что дочь упрекнула ее за откровенные съемки для журнала Playboy в 1995 году. Об этом она рассказала в новом выпуске своего именного шоу, гостьей которого стала певица Кристина Агилера.

По словам Бэрримор, дочь припоминает ей съемки, когда мать просит ее одеваться скромнее.

«Дочь хочет надеть кроп-топ, я отвечаю отказом, а она говорит: «Ты была на обложке Playboy», — смеется Бэрримор.

49-летняя актриса не уточнила, о какой из дочерей идет речь — 11-летней Олив или 9-летней Фрэнки.

Агилера отметила, что с ней может случиться то же самое — она воспитывает 9-летнюю дочь Саммер и 16-летнего сына Макса.

«Мы самовыражались и чувствовали себя великолепно тогда, думаю», — сказала Агилера, и Бэрримор согласилась с ней.

Накануне Бэрримор назвала необычную причину отказа от пластических операций. По словам 48-летней Бэрримор, она боится «подсесть» на пластику.

Ранее тетя шоумена Гогена Солнцева ответила на слухи о его отцовстве.

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