«Виталию Наливкину» нужна операция и не на что жить

Актер Андрей Неретин, сыгравший роль депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале, серьезно болен. Как пояснил «Газете.Ru» режиссер шоу Андрей Клочков, у Неретина проблемы с бедренным суставом, которые не могут решить в Уссурийской больнице. Он отметил, что создатели проекта по мере возможности финансово помогают актеру, однако этого не хватает для «нормальной жизни».

«У Андрея Неретина действительно есть проблемы со здоровьем, а именно с бедренным суставом. Вопрос о медицинской помощи он пробовал решать через нашу горбольницу, но там сказали, что подобным не занимаются, что нужна операция в спецклинике. Данный вопрос в настоящий момент повис в воздухе. Сейчас решается оформление инвалидности. Хоть проект и не ведется, с нашей стороны председателю оказывается поддержка в вопросах оплаты жилья и лекарств, насколько хватает наших средств. Но для нормальной жизни этого все равно не хватает. Поэтому для председателя будет большой поддержкой, если ему будет оказана помощь хотя бы в вопросах лечения», — сказал он.

28 февраля зампред думы Спасского муниципального района Вячеслав Гнездилов сообщил в соцсетях, что актер Андрей Неретин, сыгравший роль «председателя исполнительного комитета Уссурийска» в сатирическом интернет-сериале, «практически прикован к кровати» из-за серьезных проблем со здоровьем. По его данным, у Неретина диагностирован асептический некроз тазобедренного сустава. Гнездилов уточнил, что сейчас Неретин остался без средств к существованию и живет в бараке без центрального отопления на окраине Уссурийска. По словам чиновника, актер «делает определенные шаги» для выздоровления — он бросил пить и курить, а также ищет варианты, чтобы сделать операцию по квоте.

Андрей Неретин сыграл персонажа Виталия Наливкина в скетч-шоу, опубликованном на YouTube. По сюжету Наливкин является «председатель исполнительного комитета Уссурийска», «Уссурийского района» или «Уссурийского городского округа».

Ранее против авторов шоу о «депутате» Наливкине возбудили уголовное дело из-за использования игрушечного гранатомета в ролике.