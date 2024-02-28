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Лена Ленина оболгала горничную отеля: «Крайне неловко»

Писательница Ленина рассказала, что обвинила горничную в краже бриллианта

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РИА Новости

Писательница и светская леди Лена Ленина рассказала в беседе с mk.ru, что оболгала горничную отеля в Сан-Тропе.

«Крайне неловко перед милой девушкой. По всем невербальным признакам было понятно, что она не брала кольцо», — призналась женщина.

Ленина вспомнила, что пожаловалась руководству пятизвездочного отеля после того, как обнаружила пропажу кольца с бриллиантом. Она посчитала, что виновницей была горничная и пригрозила той полицией. В отеле провели обыск персонала, но он не дал никаких результатов. По итогу кольцо нашли внутри мешка пылесоса.

«Но я была уверена, что могла оставить его только в номере. И ее могли уволить. А вот то, что кольцо украл пылесос? Я даже представить себе не могла!» — подытожила Ленина.

В ноябре 2023 года Лена Ленина призналась, что едва не попалась на уловку мошенника, пытавшегося продать ей якобы старинную статуэтку авторства Моро. Она рассказала, что в одном из магазинов ей приглянулась статуэтка, которая стоила поразительно дешево для оригинальной вещи. В отместку писательница заблокировала карту владельца лавки.

Ранее сообщалось, что в Москве избили звезду «Дома-2».

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