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Никас Сафронов рассказал об уникальном подарке от Вилли Токарева, который «смастерили зэки»

Художник Никас Сафронов признался, что Вилли Токарев дарил ему шахматы из тюрьмы

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Художник Никас Сафронов в разговоре с mk.ru рассказал, как шансонье Вилли Токарев подарил ему уникальные шахматы, сделанные зэками.

«В знак благодарности он подарил мне уникальные шахматы, сделанные в одном экземпляре, которые ему когда-то смастерили зэки в колонии, где он выступал. Шахматы эти выполнены в готическом стиле, я их состарил, и они стали выглядеть так, как будто их сделали в 15-м веке. Они до сих пор находятся у меня», — рассказал Сафронов.

Он также вспомнил, как в определенный момент одолжил шансонье денег на операцию на сердце. По словам Сафронова, многие боялись одалживать, так как опасались, что Токарев может не вернуть деньги. Однако Сафронов решился, и певец честно вернул ему все средства. Живописец считает, что Токарев был честным и обязательным человеком. Сафронов также выразил сожаление из-за того, что артисту до сих пор не поставили памятник.

«Можно просто ограничиться скромным монументом. К тому же Вилли не любил все напускное: он жил скромно и придерживался истинных человеческих ценностей. Сам был абсолютным бессребреником», — заверил художник.

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