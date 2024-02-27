Павел Деревянко отреагировал на критику Кологривого в адрес коллег

Актер Павел Деревянко в разговоре с «Вокруг-ТВ» оправдал резкие слова Никиты Кологривого в адрес коллег молодостью артиста.

«Успех сериала — это, безусловно, заслуга режиссера, я восхищаюсь тем, как Жора Крыжовников его сделал. Что касается Никиты Кологривого, да, он категоричен в суждениях, но опять же, по молодости, хотя сам я таким не был», — отметил Деревянко.

Актер напомнил, что к нему популярность приходила медленно и постепенно. По словам Деревянко, именно сериал «Домашний арест» принес ему известность и авторитет среди коллег, в то время как гонорар значительно вырос только после «Беспринципных».

В декабре Кологривый заявил, артисты не должны получать большие деньги лишь за то, что «спели песню». Он пояснил, что незамысловатую песню о неудавшейся любви легко написать, «когда сидишь на Бали». Он также вспомнил о своем знакомом, который работает спасателем. Актер признался, что за зарплату 45 тыс. рублей в месяц его друг «разрезает машины и достает людей из пожаров».

Ранее звезда «Реальных пацанов» заявил о снобизме в экранном образе Павла Деревянко.