Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Павел Деревянко отреагировал на критику Кологривого в адрес коллег

Актер Павел Деревянко связал высказывания Кологривого с молодостью артиста

close
100%
Валерий Мельников/РИА Новости

Актер Павел Деревянко в разговоре с «Вокруг-ТВ» оправдал резкие слова Никиты Кологривого в адрес коллег молодостью артиста.

«Успех сериала — это, безусловно, заслуга режиссера, я восхищаюсь тем, как Жора Крыжовников его сделал. Что касается Никиты Кологривого, да, он категоричен в суждениях, но опять же, по молодости, хотя сам я таким не был», — отметил Деревянко.

Актер напомнил, что к нему популярность приходила медленно и постепенно. По словам Деревянко, именно сериал «Домашний арест» принес ему известность и авторитет среди коллег, в то время как гонорар значительно вырос только после «Беспринципных».

В декабре Кологривый заявил, артисты не должны получать большие деньги лишь за то, что «спели песню». Он пояснил, что незамысловатую песню о неудавшейся любви легко написать, «когда сидишь на Бали». Он также вспомнил о своем знакомом, который работает спасателем. Актер признался, что за зарплату 45 тыс. рублей в месяц его друг «разрезает машины и достает людей из пожаров».

Ранее звезда «Реальных пацанов» заявил о снобизме в экранном образе Павла Деревянко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами