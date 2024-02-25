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Звезда «Слово пацана» раскрыл реакцию на слова Кологривого об актерах сериала

Актер Могильников признался, что не ожидал критики от Никиты Кологривого

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Ярослав Могильников, исполнивший роль Ералаша в сериале «Слово пацана», в интервью Карену Адамяну оценил слова Никиты Кологривого о своих коллегах по проекту.

«Если посмотреть интервью, то заметно, что он не задевал нас открыто, но были такие едкие фразы. Сейчас как будто он сам Кащеем становится», — возмутился Могильников.

При этом артист уточнил, что не мог понять, насколько серьезно говорил Кологривый, когда критиковал бывших коллег по сериалу. Могильников посетовал на сюрреалистичность слов артиста и уточнил, что не обсуждал критику наедине с Кологривым. Могильников отметил, что на съемках актер был приветливым и дружелюбным, а также интересовался делами менее опытных товарищей.

В декабре Кологривый заявил, артисты не должны получать большие деньги лишь за то, что «спели песню». Он пояснил, что незамысловатую песню о неудавшейся любви легко написать, «когда сидишь на Бали». Он также вспомнил о своем знакомом, который работает спасателем. Актер признался, что за зарплату 45 тыс. рублей в месяц его друг «разрезает машины и достает людей из пожаров».

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