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Народный артист РФ об уехавших звездах: «Свято место пусто не бывает»

Актер Герасимов заявил, что места уехавших артистов займут другие

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Народный артист РФ и худрук Московского театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов заявил, что не считает проблемой эмиграцию актеров из России. Его слова передает NEWS.ru.

«Уехали актеры, ну и ладно. Свято место пусто не бывает, значит, будут другие», — заявил Герасимов.

Он считает, что не стоит плакать из-за того, что на ТВ-экранах больше не появляется комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), отметив: «Бог с ним». Режиссер заявил, что уехавшие артисты сами приняли подобное решение. Герасимов признался, что находился в похожем положении, однако решил остаться в России.

«Скажу вам честно, даже не рассматривал никогда такие варианты, хотя, признаюсь, они были очень заманчивы», — добавил Герасимов.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый Пугачевой сообщал, что певица планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников.

Ранее писательница Дарья Донцова заявила о нежелании покидать РФ.

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