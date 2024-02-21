Matrang прилетел в Россию и сразу отправился в рехаб

Рэпер Matrang вернулся в Москву из Таиланда и сразу же отправился в реабилитационную клинику для наркозависимых. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Музыканта встретили в аэропорту Шереметьево его сестра и родители, они помогли ему пробраться через здание незамеченным, проведя артиста через бизнес-зал. Сестра Matrang подтвердила журналистам, что у него начались проблемы в Таиланде из-за запрещенных препаратов. Сейчас рэпера поместили в рехаб, а родители начали искать средства на его лечение.

До этого сам певец признавался, что планирует вернуться в Россию 29 февраля. Matrang рассказывал, что сменил номер и признавался, что по возращении его будут от «чего-то лечить». Помимо этого, артист уверял, что ушел из музыки. Он также попросил поклонников отправить ему денег на еду, так как родственники, друзья и лейблы отказываются ему помогать.

19 февраля стало известно, что Matrang задержала полиция Таиланда в кафе на острове Пхукет. На видео, опубликованном Shot, исполнитель заявил, что некий подписчик обратился в полицию и оклеветал его.

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