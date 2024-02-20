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«Весь шоу-бизнес знал»: Андрей Губин о личных переживаниях Пугачевой

Певец Андрей Губин заявил, что Пугачева переживала из-за неудачных романов

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andrey_gubin_fangruppa/vk.com

Певец Андрей Губин в интервью WomanHit заявил, что Алла Пугачева всегда очень сильно переживала из-за неудавшихся романов.

«Она очень сильно переживала из-за своих неудачных романов с мужчинами. Это отдельная история. Весь шоу бизнес знал, что личная жизнь ее складывалась не всегда так, как она хотела. Это доставляло ей много тревог и переживаний. И если она не обращала внимание на чьи-то судьбы, то только пытаясь разобраться со своими проблемами», — отметил Губин.

Исполнитель также признался, что считает Пугачеву певицей номер один. По словам Губина, звезде удалось влюбить в себя публику. Артист считает, что в рамках эстрадной школы Пугачева обойдет любую певицу в мире. Певец убежден, что успех его коллеги связан с вариативностью и индивидуальным подходом певицы к исполнению каждого трека.

«Она пела и как взрослая женщина, и как девочка, и философские глубокие песни, и легкие, которые западали в душу», — пояснил Губин.

Артист выразил мнение, что сейчас ни Ольга Бузова, ни Клава Кока не смогут спеть так, как раньше пела Пугачева.

Ранее Андрей Губин объяснил, почему Пугачева отказывалась выступать с Ротару или Вайкуле.

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