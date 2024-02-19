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Создатель «Фабрики звезд» поддержал ведущую перезапуска Регину Тодоренко

Продюсер Илья Бачурин назвал Тодоренко хорошей ведущей

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reginatodorenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Создатель «Фабрики звезд» Илья Бачурин понадеялся в беседе с Voice, что ведущей перезапуска проекта Регине Тодоренко не придется конкурировать с Яной Чуриковой, которая вела оригинальное шоу.

Бачурин заявил, что верит в Тодоренко. Он назвал блогершу хорошей ведущей.

«Дважды в одну реку войти невозможно. Яна ведет сейчас другой проект. Здорово, что у перезапуска «Фабрики» будет новое лицо. Пока мы не знаем, в каком формате и по каким правилам будет существовать проект. Но, надеюсь, они будут другими», — отметил продюсер.

Бачурин считает, что у «Новой Фабрики звезд» есть шанс повторить успех оригинала. Он объяснил, что премьеру перезапуска скорее всего посмотрят старые фанаты передачи, поэтому «стартовая аудитория» у проекта уже есть.

«Вопрос в том, удастся ли ее расширить за счет молодежи. Здесь может сработать и узнаваемость бренда. Те, кто были слишком маленькими в 2000-х, но видели мельком какие-то профайлы, концерты «Фабрики», могут как минимум из-за любопытства подключиться и посмотреть», — заявил Бачурин.

Ранее Пригожин предрек успех «Новой Фабрике звезд».

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