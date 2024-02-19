Дубцова рассказала, как пела под взрывы в Донецке и Луганске

Певица, победительница шоу «Фабрика звезд» Ирина Дубцова в новом интервью рассказала, почему с первого дня поддержала спецоперацию России на Украине. Беседу с Дубцовой опубликовал YouTube-канал FAMETIME TV.

По словам Дубцовой, она всегда была патриотом, а после общения с жителями ДНР и ЛНР и концертов там в 2019 году, когда это еще была территория Украины, она поняла многое о конфликте двух стран.

«И вот я пою, и все нормально, люди слушают, толпа народу, площадь людей, а потом заканчивается песня, и я слышу, как вдалеке раздаются автоматные очереди или взрывы звучат», — вспоминает звезда.

Дубцова не скрывает, что ей страшно было смотреть на разрушенные дома и слушать звуки взрывов.

«Конечно, с первого дня начала СВО я поддержала нашу страну, поддержала решение президента, поддержала Донбасс, поддержала их решение о вступлении в РФ, всячески поддерживаю по сей день», — заключила она.

Также Дубцова в интервью призналась, что обиделась на Антона Зацепина после слов о незаслуженной победе на «Фабрике звезд».

«Стало неприятно, потому что считаю победу заслуженной. Более того, она дала надежду ребятам из простых семей, с неизвестными фамилиями: не все продается и покупается, можно пройти кастинг на подобные проекты и осуществить свою мечту», — подчеркнула Дубцова.

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