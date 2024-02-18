На аукционе продали сценарий «Звездных войн» Харрисона Форда

На аукционе продали сценарий первого эпизода франшизы «Звездные войны» за £10,7 тысячи. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, сценарий был оставлен в лондонской квартире актера Харрисоном Фордом. Текст ушел с молотка за £10 795 (около 1,25 млн рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»). Как отмечает Guardian, Форд оставил его в доме, в котором он остановился во время съемок «Звездных войн» в 1976 году. Скорее всего, экземпляр является его личной копией, оставленной вместе с другими вещами.

Guardian уточнил, что сценарий неполный, однако в нем присутствуют сцены, вырезанные из финального варианта картины. Также в тексте содержатся известные сцены и диалоги, в том числе там описывается первое появление Чубакки.

В январе стало известно, что студия Disney отложила работу над спин-оффом «Звездных войн» на неопределенный срок из-за разногласий сценариста Стивена Найта и LucasFilm.

По данным World of Reel, Найт написал черновик сценария, но из-за замечаний ему пришлось разрабатывать драфт с нуля. Издание заявляет, что Стивен Найт может и вовсе уйти из проекта.

Ранее стало известно, что Люк Бессон снимет нового «Дракулу» с Кристофом Вальцем.