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Звезда «Слова пацана» рассказал о желании личной встречи с Путиным

Актер Никита Кологривый признался, что хочет лично встретиться с Путиным

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый заявил, что хотел бы лично пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает NEWS.ru.

«Я хотел бы лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то, а хотел бы лично столкнуться. Пока не вижу ему конкурентов в этом аспекте», — сказал артист.

Вторым человеком, с которым Кологривый мечтает встретиться, оказался предприниматель Илон Маск. Актер считает, что основатель Space X и Tesla тоже стал бы интересным собеседником.

Никита Кологривый после успеха в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана» стал регулярным гостем ток-шоу и интервью, в которых нелестно отзывался о коллегах-артистах. Недавно он со скандалом покинул шоу на Первом канале с Александром Гордоном.

За Кологривого вступился актер Владимир Вдовиченков, который назвал коллегу хорошим артистом. Впрочем, с его мнением не согласилась актриса Александра Ребенок, которая заявила, что молодому актеру следовало бы следить за своим языком. А гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров допустил, что Кологривому можно немного «побунтовать», так как главное для актера — добиться успеха в профессии.

Ранее подруга Пугачевой рассказала о возвращении певицы в Россию.

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