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«Хорошие зубы»: Ким Кардашьян назвала качества идеального мужчины

Звезда реалити Кардашьян ищет ответственного мужчину с хорошими зубами

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Jordan Strauss/AP

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в беседе с шоуменом Джеймсом Корденом назвала качества идеального мужчины. Ее цитирует TMZ.

По словам Кардашьян, она ищет ответственного мужчину, на которого можно опереться и с которым не нужно нянчиться. Также, добавила звезда, у него должны быть хорошие зубы.

Она отметила, что мужчина может не обладать всеми этими чертами.

Ким Кардашьян добавила — она не уверена, что после развода с Канье Уэстом хочет снова заключать брак и не ищет любви или компании, однако хочет, чтобы у нее был спутник жизни. Она подчеркнула, что мужчина, которому по силам будет справиться с ней, должен быть по-настоящему уникальным.

Наконец, продолжила Кардашьян, несмотря на собственную романтичность, после трех разводов она представляет, что такое отношения, и не торопится с ними.

Накануне Кардашьян выдвинула требования Канье Уэсту из-за голых образов его жены.

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