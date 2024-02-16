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Звезду «Пацанок» арестовали с марихуаной

Участницу шоу «Пацанки» Янголенко арестовали за попытку сбыта наркотиков

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Участницу шоу «Пацанки» Диану Спряталась (настоящая фамилия Янголенко) арестовали в Санкт-Петербурге с пакетом марихуаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меры пресечения в виде заключения обвиняемой под стражу на два месяца. Звезду «Пацанок» обвинили в попытке незаконного сбыта наркотических средств.

По данным пресс-службы судов, Диана 14 февраля приобрела шесть грамм марихуаны с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц. Ее задержали в апартаментах дома по улице Толубеевской.

«Суду были представлены в том числе протоколы осмотра апартаментов, где изъяты весы и пакетики с марихуаной», — уточнили в пресс-службе.

Против меры пресечения Спряталась возражала, ссылаясь на отсутствие судимости, наличие прописки в Норильске и места жительства в Санкт-Петербурге. Кроме того, она пообещала больше не заниматься противоправной деятельностью.

Янголенко недавно имитировала прощание с собой, а после «воскресла».

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