Полу Маккартни вернули его знаменитый бас, похищенный полвека назад

Бас-гитара Höfner 500/1, похищенная более полувека назад у сооснователя группы The Beatles Пола Маккартни, найдена и будет возвращена законному владельцу. Об этом со ссылкой на Би-би-си сообщает ТАСС.

Знаменитый инструмент с корпусом в форме скрипки был похищен в 1972 году из фургона в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Звучание этой бас-гитары можно услышать на многих записях The Beatles, включая Love Me Do, She Loves You и других.

Несколько лет назад сэр Пол Маккартни вспомнил о пропаже и связался с немецким производителем музыкальных инструментов Höfner, попросив помочь ему в поисках. В сентябре 2023 года в СМИ Великобритании объявили о запуске проекта The Lost Bass, к которому подключился экс-сотрудник компании Ник Васс и бывшие журналисты Би-би-си Скотт и Наоми Джонсы.

Первоначально никаких зацепок не было, однако дело увенчалось успехом. Некий житель Сассекса вспомнил, что у него на чердаке хранится похожий по описанию старый бас. В итоге представители Höfner подтвердили, что это гитара Маккартни. Выяснилось, что после похищения инструмент несколько раз переходил из рук в руки и в конце концов оказался у владельца паба в Ноттинг-Хилле. Можно предположить, что ни воры, ни промежуточные хозяева гитары ничего не знали о ее ценности.

Би-би-си напоминает, что украденная гитара Джона Леннона была продана за $2,4 млн, когда ее нашли полвека спустя, а акустическая гитара, на которой играл Курт Кобейн во время культового сета MTV Unplugged, была продана за $6 млн.

Представитель 81-летнего Пола Маккартни заявил, что музыкант «невероятно благодарен» всем, кто участвовал в поисках инструмента.

