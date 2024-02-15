Юлия Савичева оценила шансы «Новой Фабрики звезд» на успех

Певица Юлия Савичева оценила шансы участников шоу вокальных талантов «Новая Фабрика звезд» на успех. Ее цитирует пресс-служба канала ТНТ.

Финалистка «Фабрики звезд 2» отметила, что участникам повезло с наставниками.

«Сергей Жуков более 20 лет в шоу-бизнесе и обладает колоссальным опытом: знает, как работает изнанка, как сделать успешный продукт. Естественно, нужно слушать и внимать его словам, но самое главное не терять в этом свою индивидуальность», — сказала она.

Кроме того, Савичева назвала современную молодежь более понимающей себя в плане того, как они хотят выглядеть, о чем говорить.

«В наше время не было интернета, социальных сетей и такого огромного объема информации. Новые фабриканты будут более подкованы, будут больше знать и уметь», — сказала Савичева, добавив, что будет наблюдать за шоу.

Претенденты на участие в «Новой Фабрике звезд» уже отобраны, скоро стартуют съемки. С артистами будут работать два наставника — Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей выступит Регина Тодоренко.

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