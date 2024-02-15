Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Юлия Савичева оценила шансы «Новой Фабрики звезд» на успех

Певица Савичева: новые фабриканты будут более подкованными и понимающими себя

close
100%
Личный архив

Певица Юлия Савичева оценила шансы участников шоу вокальных талантов «Новая Фабрика звезд» на успех. Ее цитирует пресс-служба канала ТНТ.

Финалистка «Фабрики звезд 2» отметила, что участникам повезло с наставниками.

«Сергей Жуков более 20 лет в шоу-бизнесе и обладает колоссальным опытом: знает, как работает изнанка, как сделать успешный продукт. Естественно, нужно слушать и внимать его словам, но самое главное не терять в этом свою индивидуальность», — сказала она.

Кроме того, Савичева назвала современную молодежь более понимающей себя в плане того, как они хотят выглядеть, о чем говорить.

«В наше время не было интернета, социальных сетей и такого огромного объема информации. Новые фабриканты будут более подкованы, будут больше знать и уметь», — сказала Савичева, добавив, что будет наблюдать за шоу.

Претенденты на участие в «Новой Фабрике звезд» уже отобраны, скоро стартуют съемки. С артистами будут работать два наставника — Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей выступит Регина Тодоренко.

Ранее Николай Цискаридзе назвал минусы современных артистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами