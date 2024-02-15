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Волочкова о романе с Бахтияром из Владивостока: «До сих пор в сердце»

Балерина Волочкова вспомнила, как встречалась на расстоянии с восточным принцем

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Из личного архива Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила о двухлетнем романе с Бахтияром, который начался 14 февраля. Этим экс-солистка Большого театра поделилась в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

«Я его называла «восточный принц». Это случилось на Дальнем Востоке. Он жил во Владивостоке, и мы путешествовали вместе в Грецию, на Мальдивы мои любимые», — вспомнила танцовщица.

По словам Волочковой, этот мужчина до сих пор остался в ее сердце. Она рассказала, что сидела до трех часов ночи и ждала, когда ей напишет возлюбленный, так как общаться паре мешала разница во времени.

Балерина также призналась, что не отмечает День всех влюбленных, однако принимает подарки от мужчин в праздник. Она вспомнила, что однажды на 14 февраля ей подарили квартиру. Этот дорогостоящий подарок сделал Волочковой миллиардер Сулейман Керимов, которого она назвала своей «самой большой любовью в жизни».

12 февраля сообщалось, что Волочкова станцевала на пилоне с мужчиной. Артистке понравилось выступление на пилоне танцовщика Ильи Фурсова на шоу «Это нормально?», и она решила сама станцевать на шесте. Волочкова попросила мужчину повторить танец для нее, а Бузова предложила балерине присоединиться к танцовщику.

Ранее певица Ольга Бузова рассказала о свидании с Дибровым.

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