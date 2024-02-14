Российский продюсер назвал главную проблему певца Shaman

Продюсер Владимир Киселев назвал главную проблему певца Shaman (Ярослав Дронов). Он считает, что артист превратил понятие «патриот» в ругательство, передает Daily Moscow.

Киселев считает, что Shaman чересчур амбициозен и слишком активно противопоставляет себя коллегам.

«Его заявление бесцеремонное: «Я пел с президентом дуэт на Красной площади», будучи одним из 22 артистов, спев две строчки. Или выходить говорить: «Я самый востребованный артист», — отметил он.

По словам продюсера, такие артисты, как Николай Басков и Николай Расторгуев, не захотят быть «свитой» молодого певца, который называет себя «самым патриотическим артистом страны».

«Все люди, у которых есть имя, тоже служили Родине. Они тоже служили президенту. Они тоже пели и поют в «Лужниках» и на Красной площади», — добавил Киселев.

Продюсер подчеркнул, что отвечающим за продвижение Дронова специалистам нужно задуматься над его позиционированием.

«Такие певцы привели к словосочетанию «патриот в ругательство», как у Салтыкова-Щедрина: если орет о патриотизме, значит, проворовался», — подытожил он.

До этого сообщалось, что неизвестный попытался сорвать концерт певца Shaman в Екатеринбурге.

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