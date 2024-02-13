Продюсер предположил приостановку карьеры Лолиты

Продюсер Павел Рудченко считает, что певица Лолита Милявская может завершить свою карьеру, так как принципиально не хочет извиняться за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Его слова передает NEWS.ru.

«Она не признает ничего зазорного в своем поведении. <...> Мне кажется, она может пойдет на принцип. Я имею в виду, Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее до определенного времени», — заявил Рудченко.

13 января сообщалось, что организаторы отменили концерт Лолиты в Перми. Он должен был пройти 19 марта.

В январе Лолита Милявская заявила, что все ее концерты в Подмосковье отменены. Всего в Московской области у Милявской было запланировано десять концертов. Они должны были состояться в рамках юбилейного тура певицы в феврале. Речь идет о таких городах, как Люберцы, Чехов, Орехово-Зуево, Подольск, Королев, Раменское.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек — его посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Глюк'oZa. Стиль вечеринки был «almost naked», поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что участвовавший в «голой» вечеринке Киркоров приехал в ДНР.