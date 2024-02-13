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Андрей Разин решил «подтянуть глаза» по примеру Брэда Питта

Продюсер Андрей Разин заявил, что хочет лечь на стол хирурга летом 2024 года

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Антон Круглов/РИА Новости

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил о планах «подтянуть глаза» по примеру актера Брэда Питта.

«Мой одногодка, который также недавно отпраздновал 60-летие, Брэд Питт, сделал пластическую операцию. Именно после 60 лет он потянул глаза, нос, сделав его корректным. Одним словом, он преобразился, стал немножко лучше», — отметил Разин.

При этом продюсер уточнил, что сам никогда не делал пластических операций и не планирует. Тем не менее, заверил Разин, фанаты предлагают ему «сделать глаза», так как видят в этом необходимость. Продюсер предположил, что летом 2024 года решится на преображение внешности. Разин также заявил, что певец Юрий Шатунов перенес четыре пластические операции, которые были инициированы его директором Аркадием Кудряшовым.

В ноябре 2022 году Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил в силе решение присвоить авторские права на песни группы «Ласковый май» Юрию Шатунову — теперь права на композиции коллектива отойдут семье певца. Разин все еще пытается обжаловать решение в Верховном суде РФ.

Ранее Анна Калашникова лишилась секса из-за недавней пластики.

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