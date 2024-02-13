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У Петросяна выявили хроническую гипертонию

Mash: врачам удалось стабилизировать состояние Петросяна после ухудшения

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врачам пришлось стабилизировать состояние юмориста Евгения Петросяна, который почувствовал недомогание ночью в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, госпитализированный артист вызвал медиков в свою палату из-за ухудшения самочувствия. В ходе обследования врачи обнаружили у Петросяна хроническую гипертонию. Сейчас его состояние стабилизировалось.

11 февраля сообщалось, что Петросян упал во время прогулки по Лесной улице в Москве, после чего его увезли на «скорой» с переломом предплечья со смещением. Отмечалось, что артисту предстоит операция — ему в руку планируют вставить титановые пластины.

При этом сам артист опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации, заявив, что находится в больнице на «обычно проверке».

13 февраля стало известно, что супруга юмориста Татьяна Брухунова уехала в Китай на фоне сообщений о его госпитализации. Супруга близкого друга Петросяна Георгия Терикова в беседе с изданием mk.ru рассказала, что не смогла связаться с Брухуновой.

Ранее Дана Борисова рассказала, как чувствует себя после обморока.

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