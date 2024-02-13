Канье Уэст назвал способ избежать культуры отмены

Рэпер Канье Уэст назвал свой способ избежать культуры отмены. 46-летнего артиста цитирует TMZ.

По словам Уэста, после того, как за антисемитскую риторику от работы с ним отказались известные бренды, он был на грани банкротства.

«Тогда мы переехали в Италию, на фабрики, и выжили. Выжили несмотря на отмену. Если бы у меня не было многочисленных навыков в музыке, дизайне одежды, фанатов, меня бы уничтожили», — рассказал он рецепт спасения от «кэнселинга».

Кроме того, рэпер отказался брать назад свои негативные слова о евреях.

«У них есть право на мнение и у меня есть право на мнение», — парировал он.

До этого рок-музыкант Оззи Осборн поспорил об авторских правах с Канье Уэстом. Обращение к рэперу он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Канье Уэст попросил разрешения засэмплировать отрывок из моего живого исполнения 1983 года песни «War Pig» без вокала, и я отказал, потому что он антисемит и причинил многим невысказанную боль. Но он все-таки решил использовать сэмпл во время вечеринки с прослушиванием его альбома. Не хочу никак ассоциироваться с этим человеком!» — написал 75-летний Осборн.

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