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Стас Михайлов ликвидировал свой продюсерский центр из-за отсутствия прибыли

Mash: певец Стас Михайлов закрыл свой продюсерский центр из-за низкой прибыли

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Певец Стас Михайлов ликвидировал свой продюсерский центр «Творческая мастерская» из-за низкой прибыли организации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, артист отправил все необходимые для ликвидации документы в ФНС еще в конце 2022 года, однако налоговая служба вынесла окончательное решение о ликвидации бизнеса только сейчас. Фирма Михайлова просуществовала 12 лет и работала в сфере исполнительских искусств, радио- и телевизионного вещания, производства кино- и видеофильмов, телевизионных программ. Однако за 2021 год компания принесла артисту всего 685 тысяч рублей при общей выручке в 5,9 миллионов рублей.

В 2011 году Михайлов официально зарегистрировал отношения со своей возлюбленной Инной Пономаревой, которая до этого 15 лет была замужем за футболистом Андреем Канчельскисом. Спортсмен рассказывал в интервью, что бывшая жена просила не устраивать разборок с певцом и не поднимать на него руку. Но, по словам футболиста, такого у него и в мыслях не было, несмотря на тяжелое расставание. У экс-супругов двое общих детей: дочь Ева и сын Андрей.

У Михайлова от Пономаревой двое детей: 14-летняя Иванна и 11-летняя Мария. А также артист принимает участие в воспитании сына Никиты от первого брака и дочери Дарьи от экс-возлюбленной — двоюродной сестры певицы Валерии.

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