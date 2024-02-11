Наталия Медведева рассказала, как решила «придать мягкости» маленькой дочери при помощи имени

Юмористка Наталия Медведева на шоу «Секрет на миллион» раскрыла, что назвала маленькую дочь Луизой ради более мягкого характера.

«Имя – это очень важно для человека, от имени зависит и часть характера, оно придает либо силы, либо мягкость. Мы с мужем очень экспрессивные люди, «сумасшедшие», и определенными именами мы нашим детям могли придать еще больше этой нервозности, агрессию, мы хотели их смягчить», — заверила Медведева.

За решением подобной проблемы комик обратилась к специалисту, который и посоветовал назвать дочь Луизой, Миланой, Ариной или Ладой. Медведева очень рада, что еще во время первой беременности додумалась обратиться к именологу — девушка планировала назвать сына Марком, но специалист ей объяснил, что люди с таким именем обладают крайне взрывным характером.

«Он стал бы совершенно неуправляемым. Он достаточно активный, требовательный, а если бы мы дали ему подобное имя, то не знаю, как мы с ним справлялись бы», — резюмировала Медведева.

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