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Наталия Медведева рассказала, как решила «придать мягкости» маленькой дочери при помощи имени

Комик Наталия Медведева назвала дочь Луизой ради мягкого характера

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natalymedvedeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юмористка Наталия Медведева на шоу «Секрет на миллион» раскрыла, что назвала маленькую дочь Луизой ради более мягкого характера.

«Имя – это очень важно для человека, от имени зависит и часть характера, оно придает либо силы, либо мягкость. Мы с мужем очень экспрессивные люди, «сумасшедшие», и определенными именами мы нашим детям могли придать еще больше этой нервозности, агрессию, мы хотели их смягчить», — заверила Медведева.

За решением подобной проблемы комик обратилась к специалисту, который и посоветовал назвать дочь Луизой, Миланой, Ариной или Ладой. Медведева очень рада, что еще во время первой беременности додумалась обратиться к именологу — девушка планировала назвать сына Марком, но специалист ей объяснил, что люди с таким именем обладают крайне взрывным характером.

«Он стал бы совершенно неуправляемым. Он достаточно активный, требовательный, а если бы мы дали ему подобное имя, то не знаю, как мы с ним справлялись бы», — резюмировала Медведева.

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