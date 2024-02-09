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Звезду «Интернов» госпитализировали с пневмонией

Mash: актрису Ирину Чипиженко госпитализировали с пневмонией

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Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Актрису Ирину Чипиженко, которая снималась в сериале «Интерны» и франшизе «Елки», госпитализировали с пневмонией. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, артистка жаловалась на слабость, одышку и кашель. Спустя некоторое время Чипиженко госпитализировали, медики сделали актрисе КТ и обнаружили дыхательную недостаточность первой степени и пневмонию. На данный момент актриса проходит лечение в больнице, однако процесс выздоровления осложняется хроническими заболеваниями Чипиженко.

Недавно стало известно о проблемах со здоровьем у актера Александра Панкратова-Черного. По данным Shot, во время гастролей в Красноярске артист поскользнулся и упал, однако об ухудшении самочувствия заявил только по возвращении в Москву. Панкратов-Черный попал в больницу, где медики сделали ему КТ и выявили пять сломанных ребер: три были сломаны со смещением, два — без.

Ранее Влада Бумагу объявили в розыск российские приставы.

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