Звезду «Интернов» госпитализировали с пневмонией

Актрису Ирину Чипиженко, которая снималась в сериале «Интерны» и франшизе «Елки», госпитализировали с пневмонией. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, артистка жаловалась на слабость, одышку и кашель. Спустя некоторое время Чипиженко госпитализировали, медики сделали актрисе КТ и обнаружили дыхательную недостаточность первой степени и пневмонию. На данный момент актриса проходит лечение в больнице, однако процесс выздоровления осложняется хроническими заболеваниями Чипиженко.

Недавно стало известно о проблемах со здоровьем у актера Александра Панкратова-Черного. По данным Shot, во время гастролей в Красноярске артист поскользнулся и упал, однако об ухудшении самочувствия заявил только по возвращении в Москву. Панкратов-Черный попал в больницу, где медики сделали ему КТ и выявили пять сломанных ребер: три были сломаны со смещением, два — без.

Ранее Влада Бумагу объявили в розыск российские приставы.