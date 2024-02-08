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Концерт Клавы Коки запретили в Эстонии

Власти Эстонии запретили концерт российской певицы Клавы Коки в Таллине

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Власти Эстонии запретили российской певице Клаве Коке провести 29 марта концерт в Таллине. Об этом пишет издание Postimees.

Советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре рассказал журналистом, что выступление Клавы Коки в Эстонии неуместно, так как она находится «на службе у российской пропаганды».

Пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур, комментируя изданию возможность проведения анонсированного концерта, пояснил журналистам, что организаторы мероприятий не должны приглашать в Эстонию артистов, которые выступают с «прокремлевскими тезисами».

«Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу», — сказал он.

В ведомстве добавили, что российские артисты с визой другой страны Евросоюза могут въехать в Эстонию через границы союза, но МВД имеет право запретить въезд по соображениям охраны общественного порядка или национальной безопасности даже иностранцам с шенгенской краткосрочной визой.

При этом владелец компании MJClub Юри Метс, организатор выступления Клавы Коки в Таллине, уверен, что певица действительно в марте приедет в Эстонию. По его словам, она сможет въехать в Таллинн из Германии по действующей шенгенской визе.

При этом Postimees сообщило, что на официальной странице объявление о концерте Клавы Коки MJClub было удалено, а продажа билетов остановлена.

До этого глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений сообщил, что покидает страну из-за решения эстонских властей не продлевать его временный вид на жительство.

Ранее стало известно, во сколько Клаве Коке обходится отдых на Мальдивах.

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