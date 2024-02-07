«Это серьезный артист»: кинокритик оценил Кологривого в образе Жириновского

Кинокритик Сергей Сычев в беседе с NEWS.ru заявил, что Никита Кологривый вполне мог бы сыграть политика Владимира Жириновского в запланированном фильме.

«Никита Кологривый — талантливый актер, мы сейчас не говорим о его каких-то личных качествах, а только о профессиональных. Видно, что это серьезный артист, и он, в принципе, мог бы сыграть Жириновского. Но когда дело доходит до распределения ролей, главное — это замысел режиссера», — отметил Сычев.

По мнению критика, даже биографический фильм можно снять по-разному. Сычев вспомнил про картину о певце Бобе Дилане, которого сыграла актриса Кейт Бланшетт, так как именно она лучше всего передавала замысел режиссера.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий до этого сообщил, что партия планирует снять игровой фильм о Жириновском, как об одном из ключевых политических деятелей современной России. Парламентарий считает, что фильм о его коллеге поможет россиянам оценить жизненный путь Жириновского, а также сможет увлечь интересным сюжетом.

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