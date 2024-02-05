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Бокс-офис «Мастера и Маргариты» приблизился к миллиарду рублей

Фильм «Мастер и Маргарита» собрал почти миллиард рублей в прокате

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АМЕДИА

Бокс-офис фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» приблизился к отметке в один миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные, представленные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

К вечеру 5 февраля на счету картины было 994,5 миллиона рублей.

Премьера картины по мотивам романа Михаила Булгакова состоялась 25 января 2024 года, в первый же уик-энд фильм заработал 415 миллионов рублей. Главные роли в фильме сыграли супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Воланда на экране воплотил немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Понтия Пилата — датский артист Клас Банг («Квадрат», «Варяг» и сериал «Дракула»), Иешуа сыграл Аарон Вадовоз («King's Man: Начало»).

Накануне «Мастер и Маргарита» снова возглавил российский прокат. На втором месте оказалась комедия «Конец славы», собравшая 128,7 миллиона рублей. Третье место занял фильм «Бременские музыканты» с выручкой 71,1 миллиона.

На четвертой строчке оказался «Холоп 2» от Клима Шипенко, собравший 69,7 миллиона рублей. Замкнула топ-5 комедия «Я - медведь» с сборами в 59,6 миллиона.

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