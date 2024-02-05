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Влад Соколовский записал песню для сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Певец Соколовский показал тизер официального саундтрека «Постучись в мою дверь»

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Пресс-служба Влада Соколовского

Певец Влад Соколовский опубликовал тизер официального саундтрека к российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — «Постучись в мою дверь в Москве».

Артист, сыгравший в сериале одну из главных ролей — друга главного героя и его партнера по архитектурному бюро, — записал песню о романтических чувствах персонажей.

«Словно лед и пламя / Все, что между нами / Не описать словами / И будто бы цунами нас накрыло», — поет Влад.

По сюжету сериала девушка Саша притворяется влюбленной в успешного архитектора Сергея Градского, чтобы он мог вернуть бывшую возлюбленную, а Саша — вернуть стипендию в институте. Их знакомство начнется с обоюдной неприязни и превратится в историю любви.

Российская адаптация турецкого популярного сериала выходит на экраны 12 февраля. Первый сезон будет состоять из 60 эпизодов продолжительностью по 50 минут каждый.

Актриса Лиана Гриба исполнит роль главной героини Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата). В каст также вошли: Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, они сыграют подруг главной героини. Звезда сериала «Разведчицы» Максим Белбородов исполнил роль антагониста.

Ранее актриса Дина Корзун объяснила, почему вернулась в Россию из Европы.

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