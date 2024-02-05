Кинокритик оценил поведение Никиты Кологривого на телешоу Гордона

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью NEWS.ru заявил, что скандал Никиты Кологривого с Александром Гордоном на телешоу «Закрытый показ» никак не скажется на карьере актера.

«Возможно, из-за возраста или по неопытности Кологривый специально ведет себя так эпатажно, но это не лучший вариант. У Александра Гордона колоссальный опыт работы, ему приходилось сталкиваться и работать с куда более эпатажными, харизматичными личностями, людьми гораздо большего масштаба. Там, где Кологривый учился, Гордон уже преподавал», — отметил Шнейдеров.

Кинокритик предположил, что Кологривый позволяет себе такое поведение из-за возраста или неопытности. Шнейдеров считает не лучшим решением для актера спорить с Гордоном, который уже много лет работает с артистами большого масштаба.

При этом критик отметил, что судьба актера зависит не от его поведения, а в больше степени от сыгранных им ролей. По словам Шнейдерова, карьера Кологривого хорошо сложится, если тот продолжит качественно отыгрывать свои роли и сниматься в хороших проектах.

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