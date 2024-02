Билли Айлиш получила «Грэмми» за «Песню года»

Песня What Was I Made For? американской певицы Билли Айлиш была удостоена «Грэмми» в категории «Песня года». Трансляцию 66-й церемонии награждения из Лос-Анджелеса ведет телеканал CBS в воскресенье вечером.

Билли Айлиш получила свою награду от Лайонела Ричи. Эта композиция звучала в фильме «Барби» и ранее за нее певица была удостоена премии «Золотой глобус».

В борьбе за победу в этой категории также участвовали песни: «Flowers» Майли Сайрус, «A&W» Ланы Дель Рей, «Anti-Hero» Тейлор Свифт, «Butterfly» Джона Батисты (также из фильма «Барби»), «Dance The Night» Дуа Липы, «Vampire» Оливии Родриго и «Kill Bill» от SZA (настоящее имя — Солана Имани Роу).

Шоу уже четвертый год подряд ведет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

До этого сообщалось, что Билли Айлиш пришла получать «Золотой глобус» в образе школьницы.

В октябре певица возглавила кампанию Gucci по выпуску новой сумки из этичного материала. Это первая сумка Gucci, изготовленная из материала Demetra.

