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Билли Айлиш получила «Грэмми» за «Песню года»

Композиция What Was I Made For? Билли Айлиш получила «Грэмми» как «Песня года»

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GUCCI/YouTube

Песня What Was I Made For? американской певицы Билли Айлиш была удостоена «Грэмми» в категории «Песня года». Трансляцию 66-й церемонии награждения из Лос-Анджелеса ведет телеканал CBS в воскресенье вечером.

Билли Айлиш получила свою награду от Лайонела Ричи. Эта композиция звучала в фильме «Барби» и ранее за нее певица была удостоена премии «Золотой глобус».

В борьбе за победу в этой категории также участвовали песни: «Flowers» Майли Сайрус, «A&W» Ланы Дель Рей, «Anti-Hero» Тейлор Свифт, «Butterfly» Джона Батисты (также из фильма «Барби»), «Dance The Night» Дуа Липы, «Vampire» Оливии Родриго и «Kill Bill» от SZA (настоящее имя — Солана Имани Роу).

Шоу уже четвертый год подряд ведет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

До этого сообщалось, что Билли Айлиш пришла получать «Золотой глобус» в образе школьницы.

В октябре певица возглавила кампанию Gucci по выпуску новой сумки из этичного материала. Это первая сумка Gucci, изготовленная из материала Demetra.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

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