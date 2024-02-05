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Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат

Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Новый хит российского кино «Мастер и Маргарита» от режиссера Михаила Локшина стал лидером кинопроката, заработав 406 миллионов рублей в России и странах СНГ за прошедшие выходные. Об этом говорят данные портала kinobusiness.com.

На втором месте оказалась комедия «Конец славы», собравшая 128,7 миллиона.

Третье место занял фильм «Бременские музыканты» с выручкой 71,1 миллиона.

На четвертой позиции оказался «Холоп 2» от Клима Шипенко, собравший 69,7 миллиона рублей. Замыкает топ-5 комедия «Я - медведь» с сборами в 59,6 миллиона.

Режиссер и киножурналист Давид Шнейдеров вступился за экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, раскритикованную в сети. По словам Шнейдерова, он спокойно относится к разным прочтениям классики. В пример кинокритик привел разные экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

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