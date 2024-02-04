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Российский актер внезапно умер после празднования юбилея

Актер Алексей Агапов ушел из жизни через день после своего 50-летия

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Государственный русский драматический театр Удмуртии

Заслуженный артист Республики Удмуртия, актер театра Алексей Агапов скончался на следующий день после празднования своего 50-летия. Об этом сообщает пресс-служба Государственного русского драматического театра Удмуртии.

В театре его неожиданную кончину назвали огромной потерей для всей республиканской культуры.

«Всего несколько дней назад артисты скидывались на подарок к его 50-летию и писали смешные пожелания», — рассказали в театре.

Среди наиболее запомнившихся зрителю работ артиста там назвали спектакли «Слуга двух господ», «Покровские ворота», «Хануман», «Странная миссис Сэвидж», «Гамлет», «Ужин с дураком» и другие.

До этого сообщалось о смерти актера московского театра «Геликон-Опера» Дмитрия Овчинникова. Ему тоже было 50 лет. В фильмографии актера более 60 проектов, среди которых «Достоевский», »Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Катя-Катя», «Ивановы-Ивановы», «Полярный», «Склифосовский», «Триггер», «История болезни».

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