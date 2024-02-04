Друг «Пухляша» рассказал о последнем дне жизни артиста

Друг танцора Дмитрия Красилова, продюсер Сергей Дворцов рассказал, что мужчина жаловался ему на сахарный диабет за полтора месяца до случившегося. Слова Дворцова передает aif.ru.

«Ему нельзя было пить алкоголь, курить и надо было сидеть на правильном питании. С образом жизни артиста это было сделать крайне сложно. Дима был крайне импульсивным, эмоциональным человеком, был постоянно в движении. Он дома-то почти не жил», — заявил продюсер.

Дворцов добавил, что виделся с Красиловым в последний день его жизни, они пересеклись в московском кинотеатре «Октябрь».

«Дима отказался совместно фотографироваться, сославшись, что очень плохо себя чувствует. Он даже отказался идти на премьеру, что показалось мне весьма странным», — вспомнил мужчина.

Продюсер заявил, что несколько раз советовал другу воздержаться от употребления алкоголя, но танцор признавался, что ему «плевать».

«Он игнорировал сигналы, которые ему подавал организм, они все же дали о себе знать», — отметил продюсер.

1 февраля стало известно, что в крови танцора Дмитрия Красилова, который получил прозвище «Пухляш», не обнаружили следов наркотиков. У Красилова диагностировали эндокринопатию — болезнь, связанную с нарушением деятельности эндокринных желез. Танцора нашли в собственной квартире в ночь на 18 декабря. Его единственной наследницей стала мать Галина.

Ранее сообщалось, что звезда «Универа» попала в больницу.