Бывшая жена Гуфа планирует открыть салон красоты на Бали

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что планирует открыть новый салон красоты.

Айза хочет открыть бьюти-заведение на Бали, где сейчас проживает.

«Скоро», — заявила блогерша.

Айза владеет собственной франшизой салонов красоты Ai LAB. У блогерши есть несколько заведений в Москве и Санкт-Петербурге. Звезда призналась, что 2023-й стал трудным годом для ее бизнеса.

«Я болела… Косметика подорожала и найти ее трудно. А прайс я не меняла, как все… Любимые мастера беременеют и уходят в декрет. А другие улетают», — поделилась блогерша.

Айза рассказала, что для нее важно иметь в своих салонах красоты мастеров с высоким профессиональным уровнем и желанием работать.

«Но! Найти мастеров, которые способны соответствовать уровню, который я подняла, будто невозможно», — отметила бизнесвумен.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Артист и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Она назвала их брак нездоровым.

Ранее Айза объяснила, почему перестала участвовать в телешоу.