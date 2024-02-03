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Сергей Шнуров вернулся в шоу «Голос»

Певец Сергей Шнуров заявил, что Zivert не выиграет в шоу «Голос»

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Максим Богодвид/РИА Новости

Певец Сергей Шнуров вернулся в третьем выпуске 12-го сезона шоу «Голос».

Шнуров появился якобы в качестве участника слепого прослушивания. Артист спел свой хит «Терминатор». Первым к нему повернулась новая наставница проекта певица Zivert. Затем кнопку нажал Владимир Пресняков. Позже повернулись Антон Беляев и Полина Гагарина. При этом последняя нажала свою кнопку ногой.

Zivert призналась, что является поклонницей творчества Шнурова и предложила присоединиться к ней. Пресняков также захотел «побороться» за певца в своей команде. Однако Шнуров предпочел новую наставницу «Голоса». Музыкант отметил, что артистка сидит в кресле, которое раньше занимал он сам.

«Оно счастливое. Вы не выиграете, но будете самой запоминающейся артисткой этого сезона. Как и я», — отметил исполнитель.

Телеведущая Яна Чурикова попросила Шнурова поделиться впечатлениями от возвращения в проект.

«Я, честно говоря, проникся этой атмосферой. Если честно, скучаю по «Голосу». Сегодня я понял, что этого мне, наверное, не хватает», — признался артист.

Ранее Высоцкая поддержала уволенного из «Белого лотоса» Биковича.

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